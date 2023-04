Jalgpallur rääkis naiste spordi ühest suuremast tabuteemast: see pole häbiasi

Delikaatne teema kerkis päevakorda aprilli alguses, kui Inglismaa naiste jalgpallikoondis teatas, et vahetab MMil valged lühikesed püksid siniste vastu. Naised tundsid end menstruatsiooni ajal üleni valgetes mängurõivastes ebakindlalt.

«Osa klubisid ja varustuse tootjaid on ärganud, et menstruatsiooni puhul tuleb lühikeste pükste värv hoolikalt läbi mõelda. Hea, et asi on võetud teemaks,» arvas Sällström, kes teab, mida inglannad tunnevad. Ka Soome naiskond on pikalt mänginud valget värvi pükstes.

«Vahel võib juhtuda, et oi-oi, nüüd on menstruatsioon ja sul on jalas üleni valged lühikesed püksid. Suurt kahju pole veel tekkinud. Teisest küljest, kui minuga selline asi juhtuks, siis võib-olla tekitaks see ka teretulnud diskussiooni. See pole häbiasi,» arvas Soome koondise edukaim väravalööja Sällström.

Arstiks õppiva 34-aastase Sällströmi jaoks on arutelu päevade osas oluline. «Kogu arutelu eemaldab naise häbi, mis on täiesti ebavajalik. Menstruatsioon on täiesti loomulik asi, mis mõjutab väga paljusid inimesi siin maailmas. Mida rohkem seda arutatakse, seda rohkem see normaliseerub,» arvas naine.

Veebruaris ütles Rootsi suusataja Johanna Hagström, et oli suures stressis, sest tal algas menstruatsioon vaid 15 minutit enne MMi sprindikvalifikatsiooni. Eelmisel suvel rääkis Soome keskmaajooksja Sara Lappalainen, et menstruatsioon mõjutas tema Teemantliiga debüüti.