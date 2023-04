F1s katsetatakse uut süsteemi, millele Verstappen tõmbas juba vee peale

Vormel 1-sarjas on viimastel aastatel toimunud mitmeid muudatusi, mis peaksid ala muutma huvitavamaks ja tõmbama ligi rohkem publikut. Mai keskel Imola ringrajal sõidetaval etapil katsetatakse uut kvalifikatsioonisüsteemi. Kahekordne maailmameister Max Verstappen jõudis juba kuulutada, et mingit edu see sarjale ei too.