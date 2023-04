USA kergejõustiklase maailmarekord tühistati

Kahekordne olümpiavõitja Crouser tõukas USAs Pocatellos peetud võistlusel 23.38, kuid WA teatel polnud võistluspaik sertifitseeritud ning pärast lähemaid uuringuid avastati, et kuulitõukesektor ei vastanud reeglitele.

See tähendab, et maailmarekordina jääb kehtima Crouseri 2021. aastal tõugatud 23.37. Ameeriklane on 23 või enam meetrit tõuganud oma karjääri jooksul kokku kuuel võistlusel.