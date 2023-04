Kahekordne autoralli maailmameister lõpetab nelja-aastase võistluspausi

Grönholmi istumise all on 26. – 27. mail Varzi asfaldil peetaval rallil Subaru Impreza WRC, millega kihutati 2008. aastal MM-sarjas.

Viimati kihutas 55-aastane Grönholm ralliautoga 2019. aastal Rootsi MM-rallil. «Viimasest korrast on juba nii palju aega möödas, et ma ei mäletagi seda väga hästi. Ma ei taha, et minult oodatakse suurt tulemust. Ma ei jahi MM-tiitlit, vaid kavatsen sõita nagu idioot. Naudin lihtsalt sõitmist ja atmosfääri,» ütles Grönholm DirFishile.