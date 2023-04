Eesti naiste jalgpallikoondis kaotas napilt Ukrainale

Peatreeneri sõnul on naiskond kokkumängus teinud sammu edasi: «Saame oma ülesannetest paremini aru ja mõistame üksteist ilma, et peaksime liialt selgitama, mida teha. Kaitseblokk püsis meil täna väga hästi, tööd on vaja teha veel üleminekutega, et me ei üllatuks, kui palli võidame. Kindlasti oli see mäng meie jaoks väga vajalik, et valmistada mängijaid ette selleks, mis meid septembris ees ootab,» lisas Roops.