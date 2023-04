Verstappen ja Hamilton hakkasid vaidlema. Kummal on õigus?

Pärast Red Bulli kaksikvõitu Saudi Araabias ütles Hamilton, et pole kunagi näinud nii kiiret vormelit, nagu tänavu Red Bullil on.

Küsimusele, kas Red Bulli domineerimine võib spordile halb olla, vastas seitsmekordne maailmameister: «Ma ei tea, see pole minu asi öelda, kuid ma pole kunagi näinud nii kiiret vormelit. Kui meie olime kiired, polnud me nii kiired. See on kiireim vormel, mida ma teistega võrreldes näinud olen. Ma ei tea, miks või kuidas, aga ta lendas minust tõsise kiirusega mööda. Ma isegi ei suvatsenud blokkida, sest kiiruse erinevus oli massiivne.»

Verstappeni sõnul on aga hulga numbreid, mis tõestavad, et Hamiltoni teooria ei vasta tõele. «Kui vaadata statistikat, ei vasta need väited tõele. Kuid meil on väga hea auto. Selle vastu pole mul midagi. Aga me pole nii domineerivad, nagu Mercedes mõnel aastal oli,» lausus viimase kahe aasta tšempion.