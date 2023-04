Pika võistluspausi lõpetanud Kontaveit: olin alguses närvis, aga sain hästi hakkama

Veel mullu maailma edetabelis teist kohta hoidnud eestlanna on nüüd langenud 69. reale. Pärast veebruari alguse Abu Dhabi turniiri tegeles Kontaveit seljamure leevendamisega.

«Pärast pikka pausi on esimeses mängus ikka veidi närvilisust, aga usun, et sain hästi hakkama. Lõpu poole tuli ehk veidi nõrgemaid momente, aga tervikuna oli kõik hästi. Mõistagi tahaks teatud asju paremini teha, aga praegu on tähtis taas rütm leida ning võistlusmängudega harjuda,» vahendas tennisuptodate.com Kontaveidi mõtteid.