Jelena Välbe sõnum Venemaa sportlastele: kõik, kes alluvad ROKi nõudmistele, on reeturid

«Olen selle poolt, et igaüks saab ise otsustada. Samas olen sügavalt veendunud, et 99,99 protsenti Venemaa sportlastest ütleb nendele nõudmistele «ei»,» rääkis Välbe intervjuus MatchTV-le.

Kui peaks aga vastupidi juhtuma... «Minu jaoks on see inimene reetur ning ta ei saa minult enam mingit abi,» lisas Välbe resoluutselt.

«Märkasin, et paljud lääneriigid, kes nõudsid Venemaale täielikku keeldu, polnud ROKi avaldusega rahul. See on Venemaa poliitika vastane hävitustöö. Oleme seda ennegi näinud. See ei puuduta vaid sporti. See on pöörane russofoobia,» arvas Zahharova.