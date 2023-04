BLOGI ⟩ Real näitas Chelsea vastu võimu, Itaalia «kodusõja» avalahingu võitis üllatuslikult Milan

Meistrite liiga tiitlikaitsja ja läbiaegade edukaim klubi Real Madrid võib veerandfinaali avamängule vastu minna püsti päi. Chelseaga minnakse tugevaima eurosarja veerandfinaalis vastamisi kolmandat hooaega järjest ja kuigi neist vastasseisudest kahel juhul on edasi liiga võiduni sammunud Chelsea, siis mullu sai sellega hakkama Real.

Nädalavahetusel koduses Hispaania meistriliigas Villarrealile 2:3 kaotanud Madridi Real on statistika põhjal justkui Chelseast nõrgem, sest viimasest seitsmest omavahelisest mängus on võidetud vaid üks. Inglismaa suurklubi on aga sel hooajal olnud koduliigas sügavas mõõnas – kümne võiduga ollakse alles 11. kohal ning järgmisel aastal võib eurosarjakohast suu puhtaks pühkida.