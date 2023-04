Urmo Aava naaseb rallirajale: MM-etappidest ei unista, aga lati alt läbi joosta ei taha

51 MM-rallil startinud Urmo Aava tuleb 44-aastasena tagasi ralliautosse, et sõita koos hea sõbra ja Rally Estonia tegevjuhi Janno Siitaniga Eesti rallidel. «Mingid lootused on peas olemas, aga tahaks seda kuidagi mõnusalt võtta, et ei läheks kangutamiseks. Samm-sammult, meeletut stressi pole vaja peale panna,» selgitas Aava rallirajale tagamõtet.