Sebastien Loeb tõmbas WRC-hooajale sisuliselt kriipsu peale

49-aastane prantslane tegi mullu kaasa neljal MM-etapil. Tänavu suunas M-Sport aga kõik ressursid Ott Tänakule. Nõnda ei jätku Loebi jaoks lihtsalt raha.

Tõsi, hooaja käigus on arutatud, kas ja kuidas võiks legendile võimalus leiduda. M-Spordi tiimipealik Rich Millener tunnistas, et hooaja esimeses pooles pole see kindlasti võimalik.

«Kui tahame kedagi teist veel sõitmas näha, juhtub see hooaja teises pooles, kui meil on vaja potentsiaalselt konkurentidelt punkte võtta. Praegu lähevad kõik ressursid Oti alla, et teha tema olek võimalikult heaks,» lausus Millener märtsi lõpus Autospordile.

Loeb andis varasemalt mõista, et sobiva pakkumise korral võiks ta rooli istuda. Ent mida aega edasi, seda vähem kogenud sõitja WRC-sarjale mõtleb.

«Olen keskendud 100-protsendiliselt Rally-Raid meistrivõistlustele. Praeguse seisuga ma tänavu WRCs kaasa ei löö,» ütles Loeb intervjuus Europe 1 raadiole.

«Eelmisel aastal tegin mõned võistlused. Läks päris hästi, võitsin Monte Carlos. Kuigi alati ei sujunud kõik ideaalselt, juhtisin mingil hetkel igat rallit. See motiveeris jätkama. Aga ütlen ausalt, praegu pole mul ühtegi WRC-projekti. Ma ei ütle, et võimaluse avanedes kohe loobun, aga see ei ole enam prioriteet.»

Loeb tunnistas, et kui ta kümme aastat tagasi MM-sarjas täiskohaga sõitmisest loobus, oli eesmärk hakata avastama muid mootorispordi võistlusi. Osati on see õnnestunud, teisalt tuli suurem mõttemuutus alles tänavu.