Vaata, kui palju teenib sõjaväkke siirduv NBA tähtmängija

NBA hooaja lõppedes naases Utah Jazzi staarmängija Markkannen Soome, et täita kohustust kodumaa eest. Ta alustab enda teenistust 17. aprillil, mil ta siirdub Helsingis asuvasse tippsportlastele mõeldud kaitseväebaasi.

«Tema kui soomlase jaoks on oluline täita oma kodanikukohust ja mitte saada mingit eeliskohtlemist lihtsalt sellepärast, et ta on kuulus sportlane,» ütles Markkaneni agent Michael Lelchitski ESPN-ile.

Ajateenistus on kohustuslik kõigile Soome meessoost kodanikele ja peab olema läbitud enne 30. eluaastat. Markkanen kanti Soome kaitseväe spordiväeosa nimekirja juba 2021. aastal.

Professionaalsed sportlased on määratud teenima spetsiaalses spordiüksuses, mille eesmärk on aidata sportlastel ajateenistuse läbimise ajal treenida. Lühim ajateenistus sportlasel on 165 päeva. Just täpselt 165 päeva ongi Markkanen ajateenistuses.

25-aastane korvpallur teenib ajateenistuses päevas 5,4 eurot. See teeb tema kogupalgaks 891 eurot, millest on juba ka maksud maha võetud. Kui aga hakata võrdlema seda summat Markkaneni NBA palgaga, siis on seis üpris naeruväärne.