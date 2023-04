Rootsi kergejõustikutäht rääkis suu puhtaks: mind on vägistatud

Rootsi rekordinaine teatas Instagramis, et on lapsepõlves kogenud korduvalt seksuaalvägivalda. Teda ründas seejuures inimene, kes oli talle lähedane.

«Noorena mind vägistati. Mul on tänaseni keeruline kasutada seda sõna. See sõna on justkui neile, keda on öösel pimedal tänaval rünnatud. Minuga see päris sedasi polnud,» teatas Rootsi rekordi 4.83ni viinud Meijer.