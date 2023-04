Venelasi kaitsnud Norra olümpiavõitjat süüdistatakse valeinfo levitamises

Norra sportlaskomisjoni esimehena töötav Jacobsen osales jaanuaris Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) kohtumisel, kus arutati Venemaa ja Valgevene sportlaste võimalikku naasmist rahvusvahelisele areenile. Seal ütles olümpiavõitja väidetavalt, et ühtegi sportlast ei tohiks diskrimineerida ainult tema rahvusest tulenevalt.

Seda, mida Norra atleedid aga tegelikult asjast arvavad, polnud selleks hetkeks aga kordagi uuritud. «Jacobsenil polnud mitte millelegi tugineda, kui ta sellist asja Norra sportlaste eest rääkides ütles. Olgugi, et korduvalt on palutud läbi viia uuring, millega saaks teada Norra sportlaste tõelise arvamuse,» pahandab Borch.

«Jacobsen ei esindanud seal meie sportlaste huve ja Norra spordidemokraatia muutus sellest tunduvalt nõrgemaks. Olukord on praeguseks ebastabiilne, sest meie vaateid lihtsalt ei kaitstud,» jätkas kahekordne olümpiamedalist.

Ühtlasi leidis Borch, et selle tulemusena ei kuulnud ROK kordagi Norra sportlaste õiget arvamust. «Kaotasime oma võimaluse ennast kuuldavaks teha. Lisaks kasutas esimees oma positsiooni selleks, et levitada ideed, millele lõviosa siinsetest sportlastest on kardinaalselt vastu. Sellist käitumist ei saa aktsepteerida!»