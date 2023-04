Rahanappus võib ikoonilisele MM-etapile saatuslikuks saada

WRC-masinad pidanuks Argentinas tuhisema ka 2020. aastal, kuid siis sai osavõistlusele saatuslikuks maailmas valla pääsenud koroonapandeemia. Järgmisel aastal, kuna COVID hiilis ikka ukse taga ning tiimide majandusolukord oli raske, ei kiiganud MM-sari samuti Lõuna-Ameerikasse.

Nagu ka 2022. aastal. Ja 2023. aastal. Praeguseks on Argentina juba neli aastat järjest MM-kalendrist välja jäänud ning kui vaadata tuleviku suunas, ei näi seegi liiga helge.

«Oleme jätkuvalt kõnelustes,» üritas WRC Promoteri juht Simon Larkin esimese hooga asja ilustada. «Järgmiseks aastaks on meie ambitsiooniks küll 14-etapiline kalender, kuid peaaegu kõik nädalavahetused on juba hõivatud. Samas, me kõik teame, mis viimastel aastatel on juhtunud – sul tuleb alati tagataskus mõnda varianti hoida, sest iial ei tea, mis võib juhtuda.»

«Uksed erinevate turgude suunas on jätkuvalt valla. Leian, et Argentina on veidi nagu Mehhiko. WRC-sari igatses mõlemat etappi, kuid logistiliselt polnud võimalik lihtsalt Tšiilit, Argentinat ja Mehhikot 2023. aastal kalendrisse panna. Sellest on mõistagi kahju, kuid nii on,» jätkas ta.

«Praegu on logistikaturg aga paranemas ning aasta teist poolt silmas pidades näivad asjad päris lubavad. Argentina on MM-sarja alati midagi erilist toonud, see on väga suure ajalooga ralli, millel on sama kirglikud fännid nagu Mehhikos.

Maailmas pole väga palju rallisid, mis meelitaks kokku selliseid fännihorde nagu Argentina ja mõistagi oleks tore seda taas kogeda. Paraku ei saa me kuidagi eitada, et riigi majanduslik olukord on äärmiselt keeruline.