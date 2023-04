EOK peasekretär ärevast punktist koalitsioonilepingus: see viiks pallimänguklubid hoobilt ajas viis-kuus aastat tagasi

Eesti Olümpiakomitee peasekretär Siim Sukles kommenteeris teemat pikemalt Vikerraadio hommikuprogrammis, kus nentis, et spordivaldkond on praegu tõepoolest murelik, kuid päris musta masendusse veel langetud pole ning salamisi loodetakse, et antud punkti veel kohendatakse.

«Oluline on see, et nad on just nendel aladel, mis ei saa riigi poolt eriti suurt toetust – pallimängualadel. Riik toetab noorte- ja individuaalsporti, aga võistkonnaalad saavad kõige karmina löögi, kui realiseerub see idee, mis on praegu koalitsioonilepingusse pandud,» jätkas peasekretär, lisades, et kokku toovad sponsorid Eesti spordisektorisse aastas 50–60 miljonit eurot.