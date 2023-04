Ajakirjanik: Märtini ja Tänaku koostöö lõppemine oli teada juba mõnda aega tagasi

Esmaspäeva pärastlõunal teatas Tänak, et tänak pikaajalise koostöö eest Märtinit, sest viimane on otsustanud alustada elus uute väljakutsetega. Märtin kinnitas, et lahkub oma meelisala juurest. «Olen saanud väärtusliku õppetunni, et mõnikord ei jää heategu karistamata,» lausus Märtin Dirtfishile, mis on ka jäänud tema ainsaks avalikuks kommentaariks sel teemal.

Evans arutles Tänaku ja Märtini suhetel ka DirtFishi taskuhäälingus ning avaldas, et tegemist polnud emotsioonide ajel tehtud otsusega. «Mis iganes põhjustel on nad otsustanud koostöö lõpetada. Mina sain sellest teada juba mõnda aega tagasi,» ütles Evans DirtFishi taskuhäälingus Spin The Rally Pod.

Markko Märtin (vasakul) ja Ott Tänak. Foto: Sander Ilvest

«Markko pühendub väga sellele, mida ta teeb. Arvan, et ta tüdines rallist ära. Võib-olla on tal tunne, et ta pole saanud piisavalt tänud selle eest, mida ta on ralli heaks teinud,» arvas Evans.

Ta täpsustas, et kohtus Märtiniga viimati jaanuaris Monacos, kui toimus Monte Carlo ralli. «Sain temaga kokku eraviisiliselt, väljas pool hooldusala. Tal pole lihtsalt mingit soovi hoolduspargi lähedusse tagasi minna,» lisas inglane.

Tänak ja Märtin omasid RedGrey meeskonda, mis kuni eelmise aastani oli Hyundai WRC2-sarja nn tehasemeeskonnaks. RedGrey on kunagi loodud MM Motorsporti järeltulija, mille asutajaks oli Märtin.

RedGrey jätkab pärast Märtini lahkumist tavapärast tööd ning tema lahkumine seda ei mõjuta. «Ta otsustas mootorispordist täielikult lahkuda ja enda elus midagi muud proovida. See tähendas ka RedGreyst lahkumist. Leidsime koos RedGrey meeskonnaga mooduse, kuidas äriga jätkata ning seda iga päev arendada,» ütles Tänak esmaspäeval sotsiaalmeedias.