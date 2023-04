Ukrainlannad nõuavad WTA-lt sõda toetavate Venemaa tennisistide turniiridelt eemaldamist

Elina Svitolina, Marta Kostjuk ja Lesja Tsurenko on seni püüdnud tennisekogukonnale lihtsalt teadvustada, milliseid õudusi venelased nende kodumaal korda saadavad. Ent viimase kuu jooksul on naistennisistide profiorganisatsiooni WTA tegevjuht Steve Simon agressiooni sisuliselt heaks kiitnud, Wimbledon lubanud WTA ja meeste tuuri korraldava ATP survel venelased–valgevenelased turniirile tagasi ning Venemaa mängija Anastassia Gassanova oma Instagrami kontol õigustanud sõda. On mõistetav, et see ajas agressiooni all kannatava riigi sportlastel kopsu üle maksa.