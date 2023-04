Urmo Aava: me ei saa ralliautost tanki teha, mida miski ei läbista

Neljapäeval Horvaatia MM-ralli testil juhtunud õnnetus nõudis 33-aastase Breeni elu, kui iirlane sõitis Hyundai i20 Rally1-autoga teelt välja vastu aiaposti. Kuigi Breeni hukkumise täpsed detailid pole avalikud, siis väga suure tõenäosusega võib arvata, et mingi objekt murdis läbi auto turvavarustusest ja tekitas Breenile surmavaid vigastusi.

Aava ütles ETV saates «Ringvaade», et ralliautot ei saa ehitada nii tugevaks, et see peaks vastu igale kokkupõrkele. «Rallispordis on prioriteet number üks turvalisus. Seda arendatakse koguaeg edasi.

Lõpuks me kõik oleme inimesed. Ilmselt teeme vigu, aga me ei näe kõiki momente läbi. Selle juhtumi pealt teeb Rahvusvaheline autoliit (FIA) omad järeldused. Ma usun, et tõstab veel turvanõudeid, et päästa tulevikus elusid,» ütles Aava «Ringvaates».

2022. aastal tutvustatud Rally1-autod tegid tohutu arengu turvavarustuse osas. Näiteks muudeti auto salong oluliselt turvalisemaks kokkupõrgetele külgedelt. Hoolimata edusammudest võib halb juhuste kokkusattumine viia ikkagi surmaga lõppeva avariini.