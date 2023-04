Läti koondislased purjutasid EM-valikmängu järel nii kõvasti, et ei jõudnud lennukile

Läti alustas EM-valiksarja 2:3 kaotusega võõrsil Iirimaale, nädal hiljem mängiti Cardiffis Walesiga, ka seal kaotati 0:1. Läti põhiväravavaht Pavels Šteinbors ja algkoosseisu kuulunud poolkaitsja Artūrs Zjuzins otsustasid pärast koondisemängu natuke pidutseda, kuid tundub, et olukord väljus kontrolli alt.

Sportacentrs.com kirjutab, et mehed ei suutnud järgmisel hommikul koos ülejäänud meeskonnaga koju lennata. Šteinbors ja Zjunins naasid kodumaale hiljem, mõlemad jalgpallurid esindavad Läti klubi RFS.

1. aprillil toimunud Läti meistriliiga kohtumises Jelgava vastu jäid mõlemad mehed koosseisust välja. Peatreener Viktors Moroz põhjendas seda sammu mängijate väsimusega pärast koondisemänge. Šteinbors ongi RFSis põhiväravavahi kaotanud, Zjunins on järgmiste mängudes pääsenud väljakule.

31-aastane Zjunins on Läti koondist esindanud alates 2012. aastast kokku 57 mängus ja löönud kaheksa väravat. 37-aastase Šteinborsi karjäär koondise eest algas 2016. aastal ning ta on koondisesärki kandnud 28 korda.

Läti jalgpallikoondis ja jalgpalliliit ei kommenteeri Walesis toimunud vahejuhtumit ning teatas vaid, et koondise siserežiimi rikkumisi lahendatakse alati meeskonnasiseselt. Ajakirjanik Edmundas Novickasel on infot, et Šteinborsi ja Zjuzinsi tegu tagajärgedeta ei jää.