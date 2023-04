USAs olümpianormi jahtiv Zirk kerkis kõrvalalal poodiumile

«Päris hea lahing konkurentidega ja hea sissejuhatus võistlustele,» sõnas Zirk peale finaalujumist, kus esikolmik mahtus 0,18 sekundi sisse. «Arvasin, et olen natuke kiirem, aga olen siiski rahul, sest see on minu parim aeg alates Tokyo olümpiamängudest. Pööretesse sisse minemised vajavad veel tööd, et seal on kindlasti ajaliselt varu, aga seekord nii.»