Kahekordne maailmameister Breeni surmast: arvasime, et tippklassi autod on ohutud

Breeni surmaga lõppenud õnnetus Horvaatia MM-ralli testil on esimene tippklassi ralliautoga juhtunud tragöödia 18 aasta jooksul. Viimane inimelu nõudnud õnnetus WRC- või Rally1-autoga toimus 2005. aastal, kui Walesi rallil kaotas elu Markko Märtini kaardilugeja Michael Park.

Kahekordne autoralli maailmameister Marcus Grönholm tõdes, et kuigi tippklassi ralliautod on vastu pidanud väga suurtele avariidele, esineb masinatel paratamatult nõrku kohti.

«Mida ma oskan öelda? See kõik on väga kurb. Väiksematel võistlustel on juhtunud väga halbu õnnetusi, kuid tipptasemel arvasime, et autod on ohutud. Mul on Breeni perekonnast väga kahju. Ma ei tundnud teda nii hästi, kuid olime mõned korrad rääkinud,» ütles Grönholm Ilta-Sanomatile.

Eile käis autode ohutusest ETV saates «Ringvaade» rääkimas Rally Estonia korraldaja Urmo Aava, kelle sõnul pole ralliautost paraku võimalik tanki ehitada.

«Rallispordis on prioriteet number üks turvalisus. Seda arendatakse koguaeg edasi. Lõpuks me kõik oleme inimesed. Ilmselt teeme vigu, aga me ei näe kõiki momente läbi. Selle juhtumi pealt teeb Rahvusvaheline autoliit (FIA) omad järeldused. Ma usun, et tõstab veel turvanõudeid, et päästa tulevikus elusid,» ütles Aava.

«Peame aru saama, et me ei saa ralliautost päris tanki teha, mida miski peaaegu ei läbista. Läbistamise oht on alati hästi suur. Mida väiksema pindalaga ja jäigem on see objekt, mis väljastpoolt tuleb, seda lihtsam on tal võistlusautot läbistada. Läbi selle kahjuks on traagilisi õnnetusi ka siit lähiminevikust,» lisas Aava.

Ilta-Sanomat võttis traagilise uudise valguses ühendust ka Teemu Sunineniga, kes võistleb sel hooajal Hyundai Rally2-autoga. Suninen kuulus uudist Breeni surmast ajal, mil sõitis Tallinnas jalgrattaga.