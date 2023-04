Hyundai president tegi Breeni surmaga seoses avalduse

«Eilne ei ole mulle ikka veel kohale jõudnud ega jõua ilmselt väga pikka aega. Kõik siin Alzenaus tunnevad kaotusvalu ning me toetame oma kolleege sel raskel ajal.

Öelda, et ta oli väärtuslik ja hinnatud meeskonnaliige, oleks pinnapealine. Craigi kirg rallispordi vastu oli väga sügav. Ta oli rohkem kui lihtsalt sõitja, ta oli rallispordi tõeline austaja. Ta ei peitnud oma emotsioone ning see võlus paljusid. Ta oskas end väljendada väga unikaalselt, tema kiiruskatseintervjuud olid alati tipphetked.

Craig oli fenomenaalne rallisõitja. Tal on nii palju tipphetki, nii meie meeskonda esindades kui ka kogu karjääri jooksul, kuid Rootsis näitas ta oma tõelist olemust. Ta sõitis oma parimal tasemel ning tuletas meile meelde, milline talent temas on. Poodiumikoht tähendas meie meeskonnale väga palju, kuid oli ka näha, kui palju tähendas see talle.