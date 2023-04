Bayerni peatreener kaitses meeskonnakaaslase veriseks löönud vutitähte

Lisaks astus Tuchel Mane kaitseks välja, öeldes, et ta sai aru, et ületas piire. «Olen esimene, kes teda kaitseb. Olen teda tundnud kaua. Ta ei ole mitte kunagi milleski süüdi olnud. Kõigil on õigus teha vigu. Praegu läks ta liiale ning rikkus reegleid. Ta on seda tunnistanud ning vabandust palunud. See oli väga usutav,» lisas Tuchel.