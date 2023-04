Žalgirise ime arhitekt hoidis pärast mängu pisaraid tagasi

Oma teekonnal on võite ikka nopitud, kuid mitte piisavalt, et play-off'i jõuda. Tõotatud maale ehk kohamängudele on Žalgiris jõudnud vaid kolmel korral: 2018/19 ja 2019/20 hooaegadel, mil meeskonda tüüris Šarūnas Jasikevičius, ja nüüd ka tänavu, mil ohjad Kazys Maksvytise käes.

Maksvytise teo muudab veelgi uhkemaks tõsiasja, et kui ta aasta tagasi Kaunase hiiu etteotsa astus, oli klubi Euroliiga kontekstis täiesti mudas. Hooaja peale võidetigi kõigest 8 mängu 28st, millega jäädi 15 klubi konkurentsis viimaseks (Venemaa klubid visati Ukraina sõja tõttu välja). Kõige «krooniks» jäi meeskond mullu ilma ka Leedu meistritiitlist.

Ent Maksvytisel õnnestus klubi august tänavu välja tüürida. Nimelt võitis Žalgiris põhiturniiril 19 mängu 34st, millest piisas, et play-off'i lipsata. Vastav koht kindlustati sealjuures alles viimases voorus, kus 83:80 oldi üle Müncheni Bayernist.

Žalgirise edu arhitekt võitles küll pärast viimast triumfi pisaratega, ent jäi oma kommentaarides vaoshoituks. «Tulemus on hea, me võitsime ja pääsesime play-off'i,» sõnas Maksvytis esimese asjana Leedu meediale.

«Tänase mängu kvaliteet oli muidugi halb. Mitte kohutav, aga halb. Meil ei õnnestunud mängus eksisteerinud pinget enda kasuks pöörata ja päris lõpus sai see 12 sekundi jooksul meile peaaegu saatuslikuks. Aga üldiselt leian, et me väärime meeskonnana siiski seda play-off'i pääsemist. Meil oli teel omi raskusi, kuid lõpuks võime ikkagi rõõmustada, sest mitmed tugevad ja kuulsad klubid on meie selja taga.»

Žalgiris kohtub Euroliiga veerandfinaalis Jasikevičiuse tüüritava Barcelonaga, kes võitis põhiturniiril 23 kohtumist. Kahe meeskonna omavahelised kohtumised lõppesid aga 1:1 seisul.

Oktoobris, Kaunases toimunud kohtumise võitis 73:72 Žalgiris, märtsis, Kataloonias peetud matši omakorda Barcelona 93:74. Kolme võiduni peetavate veerandfinaalidega tehakse algust 25.-26. aprillil.