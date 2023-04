Olümpiavõitja hoiatas: venelaste Pariisi lubamine võib olümpiakülas viia vägivallani

Teatavasti tuli ROK hiljuti lagedale soovitusega lubada Venemaa ja Valgevene sportlased neutraalse lipu alla tagasi rahvusvahelisele areenile, sh olümpiale. Hartingu hinnangul on tegemist äärmiselt ohtliku sammuga.

«Tõsiasi, et Bach on vahistamismäärusega tagaotsitava massimõrvari [Venemaa presidenti Vladimir Putini] sõber, võib olla tema isiklik otsus, aga tema ja ROK sõidavad selle otsusega kraavi, vedades sportlasi endaga kaasa,» vahendab Sport Bild olümpiavõitja öeldut.

Harting hoiatas, et Venemaa sportlaste olümpiale lubamine võib viia sama traagiliste intsidentideni nagu 1972. aasta Müncheni olümpiamängudel, kus hukkus 17 inimest.

«Poliitilisi pingeid, olgu tegemist «neutraalsete» sportlastega või mitte, pole võimalik ette ennustada. Mina ei välistaks ka vägivaldseid rahutusi olümpiakülas. Või kui teisiti sõnastada: kujutage ette, et nende kodumaal on inimesi tapnud mõrvarid, kellega neil tuleb nüüd võistleda.»

Lisaks vaatas Harting asjale otsa Venemaa sportlaste vaatenurgast. «Või, et sinu ja su lähedaste vastu suunatud vägivallaga nõuab riik, et sa kasutaksid iga võimalust, et Ukrainat ja sealseid sportlasi kahjustada. Ma ei kujuta ette seda farssi, kui peaksin Ukraina sportlasena võistlema Venemaa või Valgevene sportlasega,» jätkas ta.

Vaatamata kõigele ei poolda Harting siiski Pariisi olümpia boikoteerimist ning leiab, et Venemaa ja Valgevene sportlased on need, kes peaksid suurvõistluselt eemale jääma.