NBA määras klubile Dončići pingile istutamise eest kopsaka trahvi

Nüüd on NBA teatanud, et Mavericks näitas üles soovi mängu kaotada, et seeläbi paranda oma võimalusi saada selle suve uute mängijate valikul ehk draftis parem positsioon. NBA asepresident Joe Dumars ütles, et Mavericksi tegevus vedas alt fänne ja korvpalliliigat üldiselt.