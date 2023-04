Paide kaotas Kalevile, Levadia tegi Harjuga sotid selgeks tosinkonna minutiga

Paide Linnameeskond vs. JK Tallinna Kalev pildigalerii:

Levadia tõusis tabeliliidriks, kuid mängu vähem pidanud Tallinna FC Floral on võimalik punktiskoor viigistada ja taas esimeseks kerkida, kui pühapäeval alistatakse Pärnu JK Vaprus. Harju JK Laagri on seitsme mänguga saanud ühe punkti, löönud neli väravat ning on pidanud oma väravast noppima 17 palli.