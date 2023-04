F1 korüfee avaldas, mis ühendab Schumacherit ja Verstappenit

Üheksa aastat tagasi toimunud suusaõnnetuse järel koomasse langenud Schumacheri praegune tervislik seisund on avalikkusele teadmata. Schumacheri rekordiline tiitlivõitude ajastu Ferraris toimus Todti valvsa pilgu all, kes oli F1 kõige edukama meeskonna tiimipealikuks.

Todt on tänase päevani Schumacheri perekonna lähedane isik ning intervjuus Itaalia ajalehele Corriere della Sera ütles ta, et Red Bulli sõitja Verstappen on võitleja, nagu Schumacher.

«Ta on kiire, tal pole peaaegu millestki puudu. Kuid inimlikul tasandil ei tunne ma Maxi piisavalt, et teda hinnata,» ütles Todt Verstappeni kohta, kes sihib tänavu oma kolmandat järjestikust MM-tiitlit.

«Michael võis väljas olles tunduda edev ja tüütu. Kuid see oli suhtumine, mille eesmärk oli tema häbelikkust varjata. Igal juhul on Maxil ja Michaelil üks oluline ühine joon. Nad sõidavad parima meeskonna eest ja see aitab,» on Todt veendunud.