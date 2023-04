Esimene Euroopa riik teatas venelaste ja valgevenelaste boikoteerimisest

Norrale on ainsa vehklemise olümpiamedali toonud Bartosz Piacecki (paremal). 2015. aastal tehtud fotol on tema vastaseks MMil eestlane Sten Priinits. Saatuse irooniana toimus MM kaheksa aastat tagasi Moskvas.

Euroopa vehklejad on valjuhäälselt teatanud, et ei soovi Venemaa ja Valgevene rahvusvahelistele võistlustele lubamist. Rahvusvaheline vehklemisliit (FIE) on hoidnud kindlat joont, esimese Euroopa alaliiduna teatas Norra, et nad ei saada oma sportlasi turniiridele, kus on rajal agressorriikide esindajad.