Vormelilegendi lesk nõuab miljoneid, kuigi talle tehakse kõik ette ja taha ära

Viini ringkonnakohtus endiselt pooleli vaidlus Lauda kümnetesse miljonitesse küündiva pärandi üle. Teeneka võidusõitja lesk, 44-aastane Birgit on varasemad pärimiskorraldused vaidlustanud kahes eraldi menetluses. Birgit on Niki Lauda kahe lapse ema, need on 13-aastased kaksikud Mia ja Max.