Haaland jõudis teetähiseni, aga jätkab kindlalt olulisema rekordi kursil

Liverpooli ründaja Salah’ on seni ainus mängija, kes suutnud Premier League’is lüüa 32 väravat, tingimustel, et liigasse on kuulunud 20 meeskonda. Kuni 1994/95 hooajani kuulus kõrgliigasse 22 meeskonda, mis tähendas nelja lisamängu hooaja kohta. Selle ajastu rekord on Alan Sheareri ja Andy Cole’i nimel, kes lõid 34 väravat.