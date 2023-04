Breeni unistus võib postuumselt täituda

Lahkunute mälestamiseks on erinevaid võimalusi. Põhja-Iirimaa suurima ajalehe Belfast Telegraphi veergudel spekuleeritakse, et pärast pikka pausi võiks sinna piirkonda taas jõuda WRC-sarja etapp.

Suurbritannia poliitik ja parlamendi liige Ian Paisley usub, et see oleks parim viis Breenile austust avaldada. Tema arvates võiks Iirimaa ralli tuleval aastal kuuluda MM-kalendrisse.

See pole lihtsalt suusoojaks jutt. Breenil oli koduste võistlustega tugev side. 2010ndatel sai ta Iirimaa erinevalt etappidelt vajalikku karastust. Endine ralliäss ütles juba mõni aasta tagasi, et unistaks taas neil teedel kihutada. Aga nüüd kõige teravama tipuga.

«Kõik teavad, et lähen väga elevile, sest olen alati tahtnud siia MM-etappi. Olen kindel, et see peaks kalendrisse kuuluma,» ütles Breen 2020. aastal, kui algasid spekulatsioonid võimalikust WRC-rallist Põhja-Iirimaal.