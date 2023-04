VIDEO ⟩ Õhulend, millest tekkinud haavad pole paranenud ka 16 aastaga

Treener Miran Tepes, kes tol õhtul Mazochile hüppeloa andis, tunnistas, et polnud kunagi varem midagi sellist näinud. «Kui poomilt liikuma sain, oli kõik korras. Olukord muutus drastiliselt sekunditega. Võiks pakkuda, et tuul puhus alguses 5 m/s vastu, aga õhus olles juba 10 m/s tagant,» meenutas Mazoch nüüd, üle 16 aasta hiljem intervjuus Poola meediakanalile Onet Sport.

Kui esialgu öeldi, et sportlane pääses suuremate vigastustega, saabus õige pea haiglast hoopis karmim teade. Koljuluumurruga Mazoch võitles elu eest. Ta pandi kuueks päevaks kunstlikku koomasse.

Hiljem juhtunut üle vaadates, ei uskunud tšehh, et see oli tema hüpe. «Tundsin end oma kehas võõrana,» kirjeldas Mazoch oma tundeid paar kuud pärast jõhkrat õhulendu.

«Tahtsin naasta, sest ei soovinud, et mind jäädaks mäletama kui kukkunud sportlast,» selgitas ta. «Aga pärast juhtunut valdas mind iga kord poomil istudes suur hirm. Arvasin, et see tunne läheb üle. Ent eksisin.»