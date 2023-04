Tiitlist unistav Arsenal mängis taas suure eduseisu maha

Kaheksa vooru enne hooaja lõppu oli Arsenali edu liigatabelis kuus punkti, ent nüüd on see kahanenud neljale silmale. Teist nädalat järjest loovutati punkte. Kui eelmisel nädalal tehti 2:2 viik Liverpooliga, siis sedapuhku tehti sama skooriga viik liigatabeli lõppu kuuluva West Hamiga.