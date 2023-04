Sel nädalal Zagrebis peetavale EMile sõidab kaheksa Eesti maadlejat. Sel alal veel ei ole tegemist järgmise aasta Pariisi olümpiamängude kvalifikatsiooniga, kuid tiitlivõistlus on tiitlivõistlus. Esiteks on mängus medalid ning teiseks on OM-mõtetega maadlejatele tegemist valikvõistluste eelse peaprooviga.