Venemaa endine F1-sõitja vahetab karjääri jätkamiseks kodakondsust

Aastatel 2014-2017 ja 2019-2020 F1-sarjas kihutanud Kvjat on viimasel ajal palju võistlenud Venemaal, kuid tänavu osaleb ta WEC-sarjas LMP2 kategoorias Prema meeskonnas. Järgmisel nädalal võtab ta NIO 333 meeskonna ridades osa vormel-E sarja kollanokkade testipäevast.

28-aastane Kvjat võistles F1-s Toro Rosso, Red Bulli ja AlphaTauri meeskondades ning teenis 26 stardiga kolm poodiumikohta. 2024. aastaks on ta juba lepingu sõlminud Lamobrghini meeskonnaga, kuid kuna Venemaa sportlased peavad Rahvusvahelise autoliidu (FIA) võistlustel osalema neutraalsete sportlastena, siis teeks Itaalia lipu alla kolimine mehe elu lihtsamaks.

Noorena Itaalias elanud ja itaalia keelt vabalt valdav Kvjat pole esimene venelane, kes on võistluskarjääri jätkamiseks sunnitud sõitjalitsentsi vahetama. Kunagine Jüri Vipsi konkurent Robert Švartsman on võtnud Iisraeli passi ning on vormel-1 sarjas Ferrari reservsõitja. Lisaks osaleb 23-aastane Vene-Iisraeli sõitja GT World Challenge Europe Endurance Cupil.