Identiteedikriisis F1-tiim plaanib kannapööret

Varasemalt Toro Rosso nime kandnud meeskond võttis endale 2020. aastal AlphaTauri nime. Red Bulli nn hall kardinal Helmut Marko avaldas, et nüüd ootab meeskonda ilmselt taas nimevahetus.

Teenekas Marko kinnitas, et hetkel vaagitakse nimevariante. AlphaTauri on tegelikult Red Bulli hallatav moebränd, mida müüakse ametlikult vaid kolmes-neljas riigis, kus toimub samas ka F1-etapp. Seega ei kanna Red Bulli tütarmeeskonna imidžimuutus oma eesmärki ning uute sponsorite kaasamiseks tuleb nüüd taas võtta uus nimekuju.

«Peame raha juurde tooma ja tulemusi parandama,» ütles Marko Racingnewsile. Nelja hooaja jooksul on AlphaTauri võtnud vaid kaks poodiumikohta, millest tõsi üks on ka Grand Prix etapivõit 2020. aastal. Tegemist oli meeskonna teise esikohaga, sest 2008. aastal võttis Toro Rosso-nimelise tiimiga esikoha Sebastian Vettel.

Tänavu on AlphaTauri võtnud vaid ühe punktikoha, kuid vaatamata madalseisule ei ole meeskonna müük plaanides. «Peame vaatama, et kõik klapiks, et kõik oleks kontrolli all,» ütles Marko. Meeskonnas sõidavad jaapanlane Yuki Tsunoda ja hollandlane Nyck de Vries.