Sébastien Loeb naaseb täiskoormusega MM-sarja

Loeb hakkab sõitma Special ONE Racing ridades, meeskonna teises autos istub kaasmaalane Guerlain Chicherit, kes on aastaid võistelnud maastikurallidel ja rallikrossi MM-sarjas, kuid on tulnud ka mägisuusatamises, täpsemalt freeriding’us neljakordseks maailmameistriks.