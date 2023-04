Maailmameister Solberg istub taas ralliautosse

Solbergi istumise all on Volkswagen Polo R Supercar, millega ta on osalenud ka rallikrossi MM-sarja, kus tuli 2014. ja 2015. aastal maailmameistriks. 48-aastane norralane osaleb Simola Hillclimb nime kandval võistlusel Volkswageni soovil.

«Selle autoga sõitmine paneb mind alati naeratama. Kui Volkswagen minult selle võistluse kohta küsis, oli mul väga hea meel. Mulle meeldib mäkketõusu formaat. Rada on muidugi lühike, aga mulle räägitu põhjal on see kõva võistlus. Kuuldu järgi on võimalikud kiirused kuni 260 km/h,» resümeeri Solberg, vahendas rallit.fi.

Knysna linnas 1,9 kilomeetrisel rajal toimuv võistlus peetakse 4.-7. mail. «Rajarekord tundub olevat umbes 35 sekundit. Nii et see saab olema lõbus,» ütles Solberg, kelle jaoks pole mäkketõusu võistlus midagi uut, sest ta on sel alal ka Norras tiitleid võitnud.