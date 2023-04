Hyundai rallimeeskond: osaleme Horvaatia rallil Craig Breeni auks

Hyundai andis pressiteates mõista, et Horvaatia rallil osaletakse kahe autoga. Kolmandat autot, milles pidi istuma Horvaatias testisõidul traagilises õnnetuses elu kaotanud Breen, ei kasutata.

Breeni perekond ja Fulton kinnitasid, et nende sooviks oleks Hyundai osalemine Horvaatias just Craig Breeni auks. Hyundai meeskonnas stardivad nõnda ekipaažid Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe ja Esapekka Lappi/Janne Ferm.

«Pärast põhjalikku arutelu otsustasime Horvaatia rallil osaleda. Me teeme seda Craigi auks. Saadame rajale kaks rallipaari ning jätsime kolmanda auto vabaks just austusavalduseks Craigi suunas. Mõlemal osaleval autol on eriline kujundus Craigi, tema perekonna ja sõbrade auks.