Pärnu suutis Eesti koondislase järjekordse supermängu taustal veerandfinaalseeria viigistada

Eesti korvpalli meistrivõistlustel on käimas veerandfinaalid. Kõige põnevam on hetkel seis Pärnu Sadama ja Rapla Avis/Utilitase mõõduvõtus, kus pärast tänast on mõlemal kirjas üks võit. Täna Pärnus toimunud kohtumine lõppes kodumeeskonna 83:71 võiduga.