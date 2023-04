Breeni vanemaid tabas poja surnukeha kodumaale viimisel mitu tagasilööki

Horvaatia portaal 24sata kirjutab, et Breeni vanemad jõudsid reedel Horvaatiasse, et viia oma varalahkunud poeg kodumaale.

Ometi tekkis neil probleem, sest selgus, et kõik dokumendid ei olnud korras ning neil ei ole veel võimalik traagiliselt hukkunud last koju viia. Kuigi algselt olid rallisõitja pereliikmed šokis, siis mure õnnestus lahendada.

«Tegime kõik, mis võimalik, et pere reedest alates aidata, kui nende probleemidest teada saime,» rääkis Horvaatia auto- ja kardiliidu (HAKS) president Davorin Štetner. «Kui sain meie võistlusdirektorilt reedel kell 16 kõne, siis ütlesin kõigile, et meie eesmärk on teha pere jaoks kõik võimalikult lihtsaks.»