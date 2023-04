26-aastane võidusõitja hukkus karmis avariis

«Meie südamed on murtud ja meil pole sõnu. Raske on mõista, miks nii ilus hing nagu Justin pidi nii vara lahkuma,» seisis Lawrenceburg Speedway pressiteates. Lisaks sooviti seal tema perele ja lähedastele kaastunnet.

Traagiline võistlus toimus USACi egiidi all ning see on esimene surmav õnnetus pea seitsme aasta jooksul, mis organisatsiooni egiidi all toimunud on.