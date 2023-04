Vastasele kallale läinud Madridi Reali tähte ähvardab ülipikk võistluskeeld

Valverde läks Baenale kallale pärast Reali ja Villareali kohtumist ning lõi teda rusikaga näkku. Hiljem oli näha, et Baenal oli nägu paistes ning asja hakati uurima.

Hispaania portaal Relevo kirjutab, et juhtumit uuris riiklik komisjon, mis tegeleb vägivalla, rassismi, ksenofoobia ja sallimatuse vastu võitlemisega spordis ning saatis nüüd asja edasi Hispaania jalgpalliliitu.

Portaal kirjutab, et Valverdet ootab nüüd ees 4-12 mängu pikkune võistluskeeld. Kui uruguailane tunnistab oma süüd, siis on karistuseks neli mängu. Vastasel juhul võidakse talle määrata maksimaalne karistus. Otsus peaks sündima pooleteise kuu jooksul.

Maksimaalne karistus tähendaks ühtlasi seda, et sisuliselt oleks tema hooaeg läbi.

Kahe jalgpalluri tüli sai väidetavalt alguse jaanuaris, kui Real ja Villareal samuti kohtusid. Toona olevat Baena Valverdele öelnud: «Nuta nüüd, sest su poeg ei sünni.» Sellega vihjas ta loona levinud infole, et Valverde elukaaslasele Mina Boninole ennustati arstide poolt, et paari laps ei sünni elusalt. Õnneks ei läinud see ennustus täide.