FOTO ⟩ Endise WRC-sõitja tütar pühendas varalahkunud Breenile südamliku pildi

33-aastane Breen oli ralliradadel ja nende kõrval armastatud mees. Pärast rallikarjääri algust kolis ta Hispaania ja Prantsusmaa vahel olevasse väikeriiki Andorrasse, kus lisaks temale elavad näiteks Dani Sordo ja Meeke. Just neist viimase perega oli Meeke väga lähedane ning käis neil tihti külas.

«Mul on klomp kurgus. Minu kaheksa-aastane tütar läks oma tuppa ja tuli tagasi sellega. Austust ei anta, vaid seda teenitakse. Isabellalt Craigile,» kirjutas Meeke postituse juurde, kuhu postitas oma tütre pühenduse varalahkunud rallisõitjale.

Meeke’i tütar kirjutas pildile: «Craig Breen, mul on nii kahju, et sa surid ralliautos, aga ma hindan seda, kui sa käisid meil külas ja tõid kinke. Ma loodan, et saan sinuga uues elus jälle kohtuda.»