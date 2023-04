Kas korruptsioonis süüdistatav biatloniboss on tõesti see, kes tõi ala massidesse?

Süüdistuse järgi said Besseberg ja tema abi Nicole Resch venelastelt aastate jooksul kingitusi ja aitasid neil vastutasuks kinni mätsida dopinguga patustamist. Juba 2021. aastal avaldatud raportist selgus, et kingituste hulka kuulusid puhkusereisid, uhked kellad, jahiretked, sularahakohvrid ja prostituudid. Seni on suudetud tõestada altkäemaksu üle 180 000 euro ulatuses, kuid tegelikult võis see olla veel suurem.