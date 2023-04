Need kaks endist NSV Liidu vabariiki on teatavasti juba kolm ja pool aastakümmet tülis keset Aserbaidžaani asuva Mägi-Karabahhi territooriumi pärast, mis valdavalt on asustatud armeenlastega. Selle nimel on peetud maha mitu sõda, viimati 2020. aastal.