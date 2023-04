VIDEO JA FOTOD ⟩ Craig Breen saadeti kodumaal viimsele teekonnale

«Mu vennas jättis meile lugematult soojasid ja naljakaid mälestusi. Craig andis endast kõik, et keegi tema pärast endast välja ei peaks minema. Ta tunneks ennast kindlasti halvasti, kui ta näeks, et paljud inimesed tema tõttu praegu leinas viibivad,» lausus Breeni õde.

Craig Breen wanted to make people proud — 'mission accomplished' sister tells funeral https://t.co/uVQt7KlDfz

«Sa laususid koolis, et soovid inimesi uhkeks teha. Võin sulle kinnitada, et see ülesanne sai edukalt täiedetud.»