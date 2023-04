Breeni endine tiimipealik: looduslikus keskkonnas võisteldes ei saa riske täielikult välistada

Matton, kes lisaks tiimipealikule on olnud ka FIA rallidirektor, oli Breeni pealikuks iirlase Citroeni päevil. Ta rõhutas, et rallispordiga kaasnevad alati riskid, kuigi turvalisus on aastatega kõvasti tõusnud.

«Viimasest surmavast õnnetusest on WRCs möödas 15 aastat. Seda seetõttu, et see on spordi kõrgeim tase. Kõike uuritakse, et turvalisus oleks võimalikult kõrge,» rääkis Matton Belgia rahvusringhäälingule RTBF. «Riske ei saa täielikult välistada, kui sa võistled looduslikus keskkonnas.»

Praegused Rally1-autod võeti kasutusele möödunud aastal, aga esimesed katsetused nende turvalisusega tehti juba neli aastat tagasi. Autod suudavad küll üle elada karme avariisid, aga jäävad mõned nõrgad kohad, mida pole võimalik tugevdada. Näiteks on üheks selliseks elemendiks auto aknad.

«Autode turvalisus areneb pidevalt, aga looduses võisteldes ei ole sellist asja nagu riski puudumine. Me oleme näinud selle avarii asjaolusid, aga ei saa sinna tagasi minna. Sõitjad proovivad kohaneda tingimustega, mida looduslik keskkond pakub,» rääkis belglane.

Kuigi Breen suri alles möödunud nädalal, siis rallikarussell jätkub sel nädalavahetusel Horvaatia ralliga. «Sellisel tasemel oled teadlik spordi riskidest, kuigi vahel need ununevad, sest sellisel tasemel on õnnetused suhteliselt harvad. Kõige tähtsam on, et möödunud nädalal šoki üle elanud sõitjad naasevad teedele ja jätkavad sõitmist,» ütles Matton.

Kuna 55-aastase belglane on Breeni endine ülemus, tundis ta varalahkunud iirlast hästi. «Temas oli kindlat tüüpi tundlikus, mis võis olla seotud sellega, mis tal minevikus juhtus,» vihjas Matton Breeni kaardilugeja Gareth Robertsi surmale 2012. aastal.